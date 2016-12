Un art ancien prend vie: venez découvrir l'escrime dans un cadre unique

La deuxième édition du Duel Fort Chambly le samedi 11 juin 2016 approche à grands pas et promet encore plus d'action que l'année dernière. Les visiteurs auront l'occasion d'apprendre davantage sur les différentes armes (l'épée, le fleuret et le sabre) enseignées aux gens de 8 à 80 ans à quelques 50 clubs d'escrime au Québec. Les expositions du fort, ainsi que des kiosques d'information sur l'escrime moderne et historique seront ouverts tout au long de la journée. Plusieurs démonstrations viendront également ponctuer l'horaire du tournoi.

Les tours préliminaires de ce tournoi d'épée en plein air commenceront peu après 10h sur la pelouse attenante au fort, en amont de la rivière Richelieu. En début d'après-midi, les combats se poursuivront dans l'enceinte du fort, suivis de quelques matchs d'exhibition au fleuret et au sabre entre de vieux rivaux notoires, dont deux anciens olympiens qui n'ont pas croisé le fer depuis des décennies. Les finales auront lieu à partir de 16h. La journée promet d'être bien remplie et passionnante pour tous, petits et grands. Notez qu'en cas de pluie, le tournoi sera reporté au lendemain. Alors, en garde! Êtes-vous prêts?

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.escrimemontroyal.com.

Le lieu historique national du Fort-Chambly se dresse fièrement au pied des tumultueux rapides de la rivière Richelieu, entouré d'un grand parc boisé, offrant une splendide ouverture sur le bassin de Chambly, 30 km à l’est de Montréal. Pendant le Duel, le Fort-Chambly présente deux expositions: Saveurs de Nouvelle-France et «Monsieur Dion, un sauveur du fort !». Pour plus d’information sur le Fort, veuillez visiter www.pc.gc.ca/fortchambly.

Le club Escrime Mont-Royal a été fondé au début des années 1960 sous le nom de Cercle d'Escrime de Montréal. Il est situé au 3e étage du Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Ses membres, dont l'âge varie de 8 ans à plus de 70 ans, pratiquent chacune des trois armes de ce sport (épée, fleuret et sabre). L'enseignement y est dispensé en français et en anglais.

Pour plus d'information veuillez contacter Peter J. McLaughlin au 514-483-6944 or 514-990-3329.