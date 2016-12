Réaménagement de l’intersection De Périgny et Fréchette : les travaux débuteront le 6 septembre

La Ville de Chambly souhaite aviser les citoyens que les travaux de réaménagement de l’intersection située à l’angle des boulevards De Périgny et Fréchette débuteront le mardi 6 septembre prochain et se termineront vers la mi-octobre.



Les travaux, évalués à 550 000 $ taxes incluses, seront réalisés par une firme externe. Ceux-ci prévoient la réfection des trottoirs et du pavage, de même que le repositionnement de quelques lampadaires et feux de circulation, et ce, afin d’aménager deux voies de circulation sur le boulevard Fréchette, entre le boulevard De Périgny et l’avenue Bourgogne, en direction nord (vers l’avenue Bourgogne).



Il n’y aura aucune entrave à la circulation sur le boulevard De Périgny. La circulation sera permise sur le boulevard Fréchette dans les deux directions, mais sera parfois partiellement ou complètement fermée à la circulation pour de courtes périodes, entre le boulevard De Périgny et l’avenue Bourgogne, selon la nature des travaux à exécuter. L’accès aux commerces sera maintenu pendant toute la durée des travaux.



Ces travaux assureront une meilleure fluidité de la circulation et faciliteront l’accès aux commerces de la Place Chambly et autres places d’affaires situées dans ce secteur, par biais du boulevard Fréchette. Le nouvel aménagement contribuera également à une meilleure cohabitation des voitures et des cyclistes.



Pour plus d’information sur le sujet, communiquez avec le Service technique au 450 658-2626 ou travaux.publics@ville.chambly.qc.ca.