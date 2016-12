Comment se défaire des bonbonnes de propane et autres résidus domestiques dangereux à Chambly

La Ville de Chambly souhaite rappeler aux citoyens qu’ils peuvent se défaire gratuitement et adéquatement de leurs bonbonnes de propane et autres résidus domestiques dangereux (RDD) chez Veolia, aux heures prescrites.



Les citoyens (excluant les commerces, industries et institutions), peuvent se défaire de leurs RDD sans limite de quantité (sauf pour les huiles usées), en présentant une preuve de résidence, et ce, chaque premier vendredi du mois, de 12 h à 19 h (à l’exception du mois de janvier), au 2630, boulevard Industriel.



Rappelons que ce site est conçu spécialement pour accueillir les bonbonnes de propane et autres RDD, qui contiennent des substances dangereuses pour l’environnement. Le matériel recueilli est ensuite traité de manière respectueuse pour l’environnement, afin de les détourner des sites d’enfouissement.



La liste des RDD acceptés et refusés est accessible par le biais du site www.ville.chambly.qc.ca (Environnement / Dépôt des résidus domestiques dangereux).



Pour plus d’information sur le sujet, communiquez avec le Service des travaux publics au 450 658-2626 ou travaux.publics@ville.chambly.qc.ca.