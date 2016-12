Jean-François Roberge lance une pétition pour l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly

En point de presse devant l’école secondaire de Chambly mercredi 7 septembre, le député de Chambly et porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d’éducation et de jeunesse, Jean-François Roberge, a officiellement lancé un mouvement citoyen en faveur du projet d’ajout des secondaires 4 et 5 à l’école secondaire de Chambly, réclamé depuis plusieurs années par de nombreux parents.



Aux côtés du Président du Conseil d’Établissement de l’école, Monsieur Jean Brûlé, initiateur de la pétition, et du Commissaire scolaire pour Chambly de la Commission scolaire des Patriotes, Monsieur Christian Huppé, Monsieur Roberge a dévoilé la mise en ligne d’une pétition sur le site Web de l’Assemblée nationale du Québec réclamant du gouvernement «[qu’il prenne] les mesures nécessaires à l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly afin que l’établissement puisse accueillir les élèves de quatrième et cinquième secondaire de la région.»



Pour Jean-François Roberge, l’arrivée du secondaire 4 et 5 à Chambly est inévitable. «Dans les dernières années, plusieurs nouvelles écoles primaires ont été bâties dans la région, la dernière en date a même ouverte ses portes cette année ici, à Chambly, rappelle le député. Le besoin était déjà existant, mais risque de devenir criant si rien n’est fait dans les prochaines années.



Celui-ci affirme également que l’arrivée des secondaires 4 et 5 à Chambly permettrait d’augmenter le prestige et la capacité d’attraction de l’établissement. «Actuellement, le réseau scolaire public perd plusieurs élèves dans la région qui décident d’aller au privé. Une partie de ce problème est dû au fait que Chambly n’offre pas une scolarisation secondaire complète ni des programmes compétitifs. L’ajout des secondaires 4 et 5 à l’école serait une véritable opportunité pour l’établissement et, plus largement, un atout certain pour toute la région du Bassin de Chambly».



La pétition sera en ligne jusqu’au 30 novembre prochain. Le député de Chambly invite les citoyens à «signer massivement la pétition afin d’envoyer un message clair au gouvernement et au ministère de l’Éducation : nous voulons que nos jeunes aient la possibilité de faire leur secondaire au complet à Chambly!».



Il est d’ailleurs possible de consulter la pétition en consultant le lien suivant : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6231/index.html