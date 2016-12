Abri d’auto temporaire : Installation dès le 15 octobre

La Ville de Chambly rappelle aux citoyens qu’ils seront autorisés à installer un abri d’auto temporaire pour l’hiver, dès le 15 octobre.

L’installation d’un tel abri doit respecter certaines conditions, soit :

être situé à au moins deux mètres de la bordure de la rue, du pavage ou du trottoir;

être confectionné en polyéthylène ou en toile;

être érigé sur un espace de stationnement ou sur une voie d’accès au stationnement.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour procéder à l’installation d’un abri. Il est à noter que ceux-ci devront être retirés au plus tard le 15 avril 2017.

Stationnement de véhicules récréatifs et camions lourds

Les véhicules récréatifs motorisés, bateaux, tentes-roulottes et autres ne peuvent être stationnés dans la rue ou dans une entrée, entre la maison et la rue. Si un tel véhicule est stationné sur le côté de la résidence, il ne doit pas dépasser la façade de la maison.

Toutefois, il est permis de stationner une roulotte ou une tente-roulotte dans une entrée, entre la maison et la rue, du 15 avril d’une année au 15 octobre de la même année.

La longueur maximale acceptée est de 9 m de long par 3 m de haut. Au-delà de ces dimensions, ils sont interdits en zone résidentielle. Un camion ou un véhicule dont le poids excède 3500 kg ne peut être stationné dans un quartier résidentiel.

Pour plus d’information, les citoyens peuvent contacter le Service de la planification et du développement du territoire, au 450 658-0537 ou permis@ville.chambly.qc.ca.