Travaux aux déversoirs nos 4 et 5 au Lieu historique national du Canal-de-Chambly

Des travaux seront effectués au lieu historique national du Canal-de-Chambly sur le déversoir nº 4, situé entre le pont nº 7 et l’île Fryer à Carignan, et le déversoir nº 5, situé près du pont nº 10 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les travaux débuteront dès la mi-octobre 2016 et devraient être complétés d’ici la fin du mois de décembre 2016. Ils permettront, entre autres, la réparation du béton et le remplacement des mécanismes et des vannes. Une dizaine de lampadaires seront aussi ajoutés près du déversoir nº 4 afin de sécuriser l’accès pour son opération.

Témoins privilégiés de l’histoire du canal de Chambly, ces déversoirs sont aussi des exemples remarquables de la technologie utilisée dans les canaux historiques. Les mécanismes remplacés, qui ont conservé un caractère ancien, seront mis en valeur par Parcs Canada et des panneaux d’interprétation permettront à la population d’en apprendre davantage sur ces structures et le patrimoine culturel précieux du canal de Chambly.

Aucune fermeture de piste n’est prévue; les cyclistes et les piétons pourront circuler en tout temps. Les travaux n’occasionneront que des entraves mineures et ponctuelles. Les zones de travaux seront clairement identifiées et sécurisées. Parcs Canada demande à tous de faire preuve d’indulgence et de prudence, en plus de respecter la signalisation temporaire.

Pour obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure en cours dans le lieu historique national du Canal-de-Chambly, visitez le www.parcscanada.gc.ca/canalchambly.