Parcs Canada complète une première phase de travaux au barrage Fryer

Les travaux de démolition du tablier de béton du barrage Fryer, entamés à la mi-octobre 2016, ont été complétés avec succès et plus rapidement que prévu! En effet, la méthode de travail efficace de l’entrepreneur qui réalise les travaux a permis de maintenir une bonne cadence, tout en assurant la protection de l’environnement.

La démolition du tablier de béton a été effectuée à l’aide d’une pelle hydraulique munie d’un marteau brise-roche, au rythme d’environ 2 travées par jour, pour un total de 30 travées. Une barge a été utilisée pour le déplacement de la machinerie et des travailleurs sur la rivière Richelieu.

Afin d’assurer l’étanchéité de la zone de travail et d’empêcher les débris de béton démoli de se retrouver dans la rivière, des plaques d’acier et des filets de protection ont été intégrés à la barge. Une fois les débris récupérés, ils étaient disposés dans une benne à rebuts se trouvant sur la barge à l’aide d’une petite pelle.

Le tablier de béton du barrage montrait des signes importants de dégradation et par conséquent, il présentait des risques de chutes de fragments de béton. Ces travaux auront permis d’assurer la sécurité du public, en plus de protéger la rivière Richelieu et son milieu environnant.

Parcs Canada poursuit la planification de la prochaine étape des travaux qui devrait débuter à l’automne 2017 et qui inclura la réfection des piles jugées prioritaires. Plus de détails sont à venir au cours des prochains mois.

Parcs Canada investit plus de 50 millions de dollars sur cinq ans au lieu historique national du Canal-de-Chambly. Cet investissement important permettra de mettre à niveau plusieurs éléments structuraux de la voie navigable, d’améliorer l’expérience vécue par plus de 200 000 personnes qui fréquentent le site chaque année et de protéger ce lieu patrimonial exceptionnel pour permettre aux générations actuelles et futures d’en profiter.