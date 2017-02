Quoi faire pendant la semaine de relâche à Chambly ?

Vous cherchez quoi faire pendant la semaine de relâche ? La Ville de Chambly propose une foule d’activités intérieures et extérieures qui plairont à toute la famille !

Enfilez vos patins et profitez de l’une des nombreuses aires glacées aménagées à travers la ville, dont le canal de Chambly, les patinoires de quartiers, les patinoires éclairées avec bandes (réservées aux joueurs de hockey) et la patinoire intérieure du Centre sportif Robert-Lebel. La butte à glisser propose deux versants, soit un côté dédié aux sports de glisse traditionnels et un autre réservé pour la planche à neige. Une piste de ski de fond de sept kilomètres avec trois tracés comportant quelques dénivellations intéressantes est accessible aux fondeurs, avec un départ sur le terrain adjacent au Dépôt des matériaux secs (2400, boul. Industriel). Les conditions des sites d’activités sont disponibles sur le site www.ville.chambly.qc.ca.

Le Caffé musica vous propose le concert du groupe Les vents orfèvres, le dimanche 26 février, à 11 h, au restaurant Fourquet Fouchette. Ce trio présentera des pièces aux influences baroques et scandinaves par le timbre fascinant des vièles à clés suédoises. Le samedi 4 mars, c’est un rendez-vous à la bibliothèque pour l’Heure du conte, présenté à 10 h 30 et en reprise à 13 h 30. Finalement, le Théâtre jeunesse présentera la pièce Le bibliothécaire, le dimanche 5 mars, à 13 h 30, à l’École secondaire de Chambly.

Pour plus d’information, visitez le site www.ville.chambly.qc.ca. Bonne semaine de relâche à tous !