Remise d’une bourse d’excellence à Marilou Rheault

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à Marilou Rheault, pour sa participation aux Jeux équestres du Québec. En 2016, après seulement deux années de compétitions, la jeune athlète a réussi à mettre la main sur la médaille de bronze.

Âgée de 10 ans, Marilou monte à cheval depuis l’âge de 4 ans. Avec son poney, nommé Hazelnut, elle a réalisé plus d’une vingtaine de compétitions. Elle a une bonne relation avec son poney, qui est selon elle, un sportif talentueux et très à l’écoute de sa cavalière. En juin prochain, ils débuteront ensemble une troisième année de compétitions, au Centre équestre de Chambly. La Ville de Chambly est fière de contribuer à son succès et l’encourage à poursuivre sa passion.

À propos des Bourses d’aide à l’excellence

Les bourses d’aide à l’excellence sont remises à des jeunes citoyens de Chambly, dont les performances exceptionnelles sont une source d’inspiration pour le reste de la collectivité. Ceux-ci peuvent être issus de divers secteurs, tels que le sport, l’éducation, la culture, le communautaire, les affaires, etc. Les individus, les équipes, les groupes ou les organismes peuvent déposer leurs candidatures.