Début du rinçage annuel du réseau d’aqueduc dès la mi-avril

La Ville de Chambly tient à informer les citoyens qu’elle procédera, de la mi-avril à la mi-juin, au rinçage de son réseau d’aqueduc et que cette intervention n’aura aucune incidence sur la qualité de l’eau potable.

Cette opération annuelle est nécessaire afin d’assurer la qualité de l’eau, déloger les particules de fer et de rouille, et maintenir le bon état du réseau. Effectué, du lundi au vendredi, entre 7 h et 16 h, le rinçage peut entraîner une légère diminution de la pression de l’eau, de même qu’une coloration rougeâtre provenant du délogement de la rouille. Il est donc recommandé de vérifier l’état de l’eau, avant de l’utiliser.

Si l’eau est rouillée, il est recommandé d’ouvrir le robinet d’eau froide et la laisser couler pendant une quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore.

Les citoyens qui remarquent la présence de taches de rouille sur leurs vêtements doivent communiquer avec le Service des travaux publics au 450 658-2626 ou avec la réception de la Ville de Chambly au 450 658-8788, afin d’obtenir gratuitement une bouteille de nettoyeur de rouille facile à utiliser. Il est à noter que ceux-ci doivent prendre soin de ne pas faire sécher les vêtements tachés avant d’utiliser le produit, pour assurer son efficacité.

Par ailleurs, le rinçage étant effectué par secteur, un accroche-porte avisera les résidants que celui-ci aura lieu dans leur quartier dans les jours suivants, et ce, afin de réduire les désagréments.

Rappelons que les citoyens peuvent continuer à consommer l’eau sans danger, sans qu’il soit nécessaire de la faire bouillir.