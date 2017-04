Des amis de la Montérégie s’enrichissent grâce à la loterie 100 $ ultime

Un groupe d’amis, tous de la Montérégie, ont remporté un gros lot de 1 000 000 $ au tirage de la loterie 100 $ ultime du 30 mars.

Tous les jours, les cinq amis se réunissent pour prendre un café et, surtout, pour jaser. Au départ, M. Bolduc avait acheté le billet 100 $ ultime pour lui seul, mais, une fois en compagnie de ses amis, il a décidé de leur offrir des parts et de former un groupe avec eux. D’ailleurs, il est l’instigateur de plusieurs groupes. Il a déjà remporté quelque lots. Il nous a dit à la blague que les gens s’unissent à lui afin qu’il partage sa chance. Quand il a appris la nouvelle du gain, il ne voulait pas trop festoyer, pas avant d’être certain qu’ils gagnaient vraiment. Plusieurs projets se dessinent pour les chanceux : achat de voiture, placements, retraite plus aisée…



Citation

« Mon nom est Normand “Thomas” Bolduc! » a répondu M. Bolduc au membre de son groupe qui lui a annoncé qu’ils mettaient la main sur 1 000 000 $

Le billet avait été acheté à la Tabagie Place Chambly sur le boulevard Périgny.