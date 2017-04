Les travaux progressent sur les berges du canal de Chambly

Parcs Canada réalise des travaux sur les berges du canal de Chambly depuis l’automne dernier afin de remettre en état les gabions qui protègent les berges de l’érosion et assurer ainsi la pérennité de ces structures.

Les gabions sont des paniers en treillis métallique remplis de pierres utilisés comme ouvrage de soutènement des berges du canal de Chambly. Ils sont des structures flexibles et perméables qui protègent la rive contre les affaissements de terrain causés par l’érosion. Des gabions protègent les berges du canal de Chambly sur une longueur d’environ 5 km.

Depuis l’automne 2016, c’est plus de 1600 m3 de nouveaux gabions qui ont été installés! Et d’autres sont à venir. Au total, c’est approximativement 2500 m3 de gabions qui auront été installés à la fin du projet, prévue pour le début du mois de mai. Cela représente plus de 4500 tonnes de pierres, soit l’équivalent de 22 baleines bleues, le plus gros animal vivant sur terre!

