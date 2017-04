Pôle du savoir, d’histoire et de la culture : Le projet avance et respecte l’échéancier

Le Pôle du savoir, d’histoire et de la culture avance dans les règles et respecte l’échéancier projeté, et ce, avec la très grande collaboration des équipes pluridisciplinaires impliquées.



Pour ce faire, des réunions statutaires ont lieu à toutes les deux semaines, pour permettre aux différents acteurs engagés dans le dossier de faire le point, d’avoir une vue globale, de prendre des décisions et de faire avancer le projet pour le mener à sa concrétisation.



Ces réunions impliquent la participation active de multiples intervenants, notamment les architectes, l’ingénieur en structure, le gestionnaire de projet, le scénographe, l’acousticien, de même que plusieurs services municipaux, tels que le Service technique, le Service des travaux publics, le Service loisirs et culture, le Service des finances, la Direction générale, ainsi que l’implication du maire Denis Lavoie.



Avancement du projet

La Ville estime que les plans du projet, notamment les plans finaux de l’immeuble, de la structure du bâtiment, ainsi que des divisions internes, seront complétés à 75 % en date du 19 mai prochain et à 95 % pour le début du mois de juin, pour ensuite procéder à l’appel d’offres avant la fin du mois de juin.



À propos du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture

Le Pôle du savoir, d’histoire et de la culture est un projet porteur et rassembleur, qui comportera une nouvelle bibliothèque et une salle multifonctionnelle. C’est le projet du consortium composé des firmes Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes, en collaboration avec les firmes d’ingénierie SDK / MRA / DAVIDSON & Associés inc., qui a été retenu par un jury dans le cadre d’un concours d’architecture tenu à l’automne 2016. Rappelons que le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une subvention de 2,3 millions $ à la Ville de Chambly pour le projet d’une nouvelle bibliothèque.