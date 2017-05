Distribution de pousses d’arbres pour les citoyens de Chambly

Dans le cadre de la Journée portes ouvertes du Garage municipal de Chambly, qui se déroulera le samedi 13 mai, de 9 h à 14 h, au 2500, boul. Industriel, la Ville distribuera gratuitement des pousses d’arbres aux citoyens de Chambly (avec preuve de résidence). Premier arrivé, premier servi.

Ces plants sont offerts gracieusement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il s’agit de semis, c’est-à-dire de jeunes pousses entre 25 et 40 cm de hauteur pour les conifères (arbres avec des aiguilles) et entre 60 et 90 cm pour les feuillus. Les plants sont à racines nues entreposés dans de grands sacs.

Journée portes ouvertes du Garage municipal

Visitez les installations du garage municipal de la Ville de Chambly. Voyez de plus près la machinerie et les différents types de véhicules utilisés; assistez à des démonstrations, etc.

Les employés du Service des travaux publics, de la division de l’environnement et du Service technique seront sur place pour répondre à vos questions, vous donner des conseils et vous faire découvrir une partie de l’arrière-scène municipale.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des travaux publics au

450 658-2626.