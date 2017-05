Célébrez Canada 150 en participant au BioBlitz du lieu historique national du Canal-de-Chambly!

Pendant toute l’année 2017, Parcs Canada organise des événements BioBlitz partout au pays en soutien à BioBlitz Canada 150, une initiative signature Canada 150 de Patrimoine canadien pilotée par la Fondation canadienne de la faune. Les événements BioBlitz sont des activités amusantes et éducatives qui réunissent des familles et des scientifiques en vue de découvrir des espèces végétales et animales et de contribuer à leur protection.

Alors que nous célébrons Canada 150 en offrant l’entrée gratuite dans les endroits de Parcs Canada, le BioBlitz au canal de Chambly représente une excellente occasion pour les familles de vivre des expériences de plein air et d’en apprendre davantage sur leur environnement.

Un BioBlitz est un travail d’équipe visant à découvrir le plus grand nombre possible de diverses formes de vie dans un endroit durant une courte période. À cette époque de l’année, de nombreuses plantes et bestioles sont au plus fort de leur période active et sont très visibles. Cette initiative nationale vise à obtenir un aperçu de la biodiversité à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération. Des événements sont prévus pendant tout l’été le long des berges du canal de Chambly et partout au pays.

La préservation et la promotion de l’intégrité écologique constituent une priorité pour Parcs Canada et le gouvernement du Canada s’engage à protéger 17 % des terres et des eaux intérieures de même que 10 % des eaux côtières et marines d’ici 2020. Canada 150 offre l’occasion à tous les citoyens d’y prendre part en contribuant à la protection de l’environnement et de la biodiversité du Canada.

Veuillez visiter le site Web de Parcs Canada pour voir la liste complète des événements BioBlitz qui se tiennent partout au pays et assurez-vous d’intégrer la conservation dans vos plans pour Canada 150.

Ces deux dernières années, les participants aux événements BioBlitz de partout au pays ont découvert un nouveau type de champignon, huit types de chauves-souris et 33 nouvelles plantes! Qu’est-ce que VOUS découvrirez?

Il y a deux façons de participer au BioBlitz du canal de Chambly :

1) Participez aux activités en compagnie d’experts et de bénévoles du Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu et du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu pour documenter et partager vos découvertes. En petits groupes, vous consignerez la présence d’insectes, d’oiseaux et de plantes que vous observerez en explorant les berges du canal de Chambly dans le secteur de l’île Fryer. Aucune expérience n’est requise. Tous les participants seront jumelés avec des experts ou on leur fournira des directives sur la façon d’identifier et de consigner des espèces. Ces activités commencent dès la mi-mai! Inscrivez-vous aujourd’hui pour réserver votre place. Visitez le site www.parcscanada.gc.ca/canalchambly pour voir le calendrier au complet et obtenir de plus amples renseignements.

2) Créez un compte sur iNaturalist.ca et téléchargez l’application mobile élaborée en partenariat avec Parcs Canada. Puis, prenez des photos et notez vos observations durant tout l’été lors de vos balades le long du canal de Chambly. Joignez-vous à ce mouvement national pour appuyer la biodiversité et créez, vous aussi, votre « égoportrait de la nature » du Canada! #BioBlitz150