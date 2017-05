Lancement de la saison de navigation au canal de Chambly!

En 2017, Parcs Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération canadienne en offrant l'entrée gratuite dans TOUS ses parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation. Dans les canaux historiques du Québec et de l’Ontario, cette offre signifie que les amateurs de bateaux de plaisance et d’embarcations non motorisées pourront être éclusés gratuitement pour accéder au centre de plusieurs grandes villes et ainsi naviguer sur leurs plans d’eau favoris. C’est notre façon de vous souhaiter un joyeux 150e!

L’équipe de Parcs Canada était heureuse d’accueillir vendredi dernier les premiers plaisanciers de la saison 2017, qui se sont vu remettre des produits à l’effigie de Parcs Canada afin de souligner l’ouverture à la navigation du canal de Chambly. À la suite des récentes inondations qui retarderont l’ouverture de la saison de navigation dans les canaux historiques de Carillon, Lachine et Sainte-Anne-de-Bellevue, Parcs Canada met tout en œuvre pour assurer leur remise en état et leur ouverture complète le plus rapidement possible; ainsi, ces canaux accueilleront progressivement les plaisanciers au cours des prochaines semaines.

Vous souhaitez vivre une aussi belle expérience? Visitez le site Web de Parcs Canada pour connaître toutes les possibilités offertes par les canaux historiques du Canada et commandez votre permis d’éclusage gratuit dès maintenant! Passez le mot, et bonne saison de navigation 2017! parcscanada.gc.ca/canaux