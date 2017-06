Le Food Bus est officiellement mis en place!

Nous vous invitons au lancement officiel de notre Food Bus, le 6 juin prochain, à l'école secondaire de Chambly. Sur place, vous aurez la chance de découvrir notre menu en dégustant nos quatre variétés de sandwichs gourmets offerts aux jeunes lors de la tournée du Food Bus dans les écoles secondaires ainsi que dans les différents événements!

Venez célébrer et lancer avec nous la route estivale du Food Bus. Vous aurez ainsi la chance de rencontrer les jeunes cuistots bénéficiant du programme Les Brigades Culinaires dans cette école en plus de constater l'impact de notre mission.

SAVE THE DATE



OÙ:

École secondaire de Chambly (535, Boul. Brassard, Chambly, QC, J3L 6H3)

QUAND:

Mardi, le 6 juin 2017 dès 11h30



Le Food Bus à saveur sociale

L'autobus, transformé en cantine roulante, nous permet de mettre de l'avant le programme Les Brigades Culinaires, en sensibilisant les adolescents à la saine alimentation et en les invitant à prendre part au mouvement d'apprentissage social et culinaire.



Confirmez votre place

Venez vous joindre à nous lors de ce lancement festif et convivial. Nous avons hâte de vous présenter ce tout nouveau! Veuillez confirmer votre présence auprès de nous par courriel, au

eric.lorent@tableesdeschefs.org, ou au 451 748-1638 poste 303, au plus tard le 2 juin 2017