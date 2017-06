Franc succès pour la distribution d’arbres du député Roberge

Encore cette année, la distribution d’arbres gratuits organisée par le député de Chambly Jean-François Roberge le 27 mai a été couronnée de succès. Pour l’occasion, plus de 250 citoyens ont répondu à l’appel, et les 1 000 plants disponibles ont été distribués.



«Venir chercher des plants d’arbres, c’est avant tout prendre l’engagement de les planter et de les entretenir. C’est un geste simple, mais qui compte pour notre environnement. Ensemble, nous pouvons faire la différence, un arbre à la fois. Je tiens à remercier tous mes concitoyennes et concitoyens qui ont pris ce noble engagement samedi», mentionne M. Roberge.



Le député tient également à remercier le COVABAR et la Société d’horticulture et d’écologie de Chambly pour leur collaboration essentielle à cette distribution cette année encore, ainsi que la mairesse de Saint-Mathias Jocelyne Deswarte et tous les bénévoles présents lors de l’activité. Celui-ci invite également les citoyens à lui faire parvenir des photos des arbres plantés, en les envoyant à l’adresse courriel suivante : Jean-Francois.Roberge.CHMB@assnat.qc.ca