Des spectacles, des fêtes et des activités gratuites pour s’amuser tout l’été à Chambly

La Ville de Chambly est fière d’offrir à ses citoyens une programmation estivale haute en couleur, avec plus d’une centaine d’activités gratuites de tous genres, qui animera la municipalité du 16 juin au 25 août. Petits et grands seront heureux de retrouver leurs activités préférées, telles que les Fêtes de quartier, Sur l’air de Chambly, les activités de la place de la Seigneurie, et bien plus encore ! Le bonheur se trouve à Chambly cet été !

Tous les détails concernant la programmation estivale 2017 seront disponibles sur le site www.ville.chambly.qc.ca, par le biais des médias locaux, dans L’Écluse et dans un dépliant distribué à toutes les portes de Chambly, d’ici le 15 juin.

Fête nationale du Québec

Samedi 24 juin, dès 16 h

Parc des Ateliers (Lieu historique national du Canal-de-Chambly)

Animations et spectacles pour toute la famille ! Hot dogs, grignotines, breuvages et bières seront en vente sur le site.

16 h : Fanfare humoristique, animation historique, poète sur échasses, concours de force, jeux gonflables et bien plus encore !

17 h 30 et 19 h : Spectacle de danse québécoise

18 h : Anne-Lune en chansons et en danse pour les jeunes

19 h 30 : Défilé et joyeux tintamarre

20 h : Discours patriotique et lever du drapeau, suivi du spectacle du groupe Les Trouble-Fêtes, qui interprètera des chansons pop-rock québécoises

21 h 30 : Spectacle lumineux et feu de joie

Sur l’air de Chambly

Mercredis, 28 juin au 9 août, 19 h 30

Parc des Ateliers (Lieu historique national du Canal-de-Chambly)

Chaque semaine, du 28 juin au 9 août, la Ville propose une série de spectacles en plein air, avec des artistes québécois bien établis, qui vous en mettront plein la vue ! Arrivez tôt pour ne rien manquer du spectacle !

Artistes invités : Marie-Élaine Thibert (28 juin), Dumas (5 juillet), Hommage à l’Expo 67 (12 juillet), Jonathan Painchaud (19 juillet), Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant (26 juillet), Pierre Flynn (2 août) et Dominique Hudson (9 août)

Fêtes de quartier

Thème : Tous les goûts sont dans la lecture !

Mardis, 18 h à 20 h 30

Les familles de Chambly sont invitées à prendre part à un périple dans le monde étonnant de la lecture, qui les conduira de l’univers du fantastique à celui de la science-fiction, sans oublier l’énigmatique roman policier et la bande dessinée ! En cas de pluie, l’activité est reportée au jeudi de la même semaine.

27 juin, parc Duvernay : La vie en 2D

4 juillet, parc Georges-Pépin : Suspense au chapitre 13…

11 juillet, parc Gilles-Villeneuve : Par ici les petits montres

18 juillet, parc Sainte-Marie : En quête d’aventures ?

25 juillet, parc De Beaulac : Rencontres intergalactiques

1er août, parc Laurent-Blanchard : Au royaume des animaux



Grande fête de la famille

Thème : Et ils vécurent heureux…

Mardi 8 août, 17 h à 20 h 30

Parc des Patriotes

Retrouvez les personnages de vos histoires préférées et soyez prêts à vous envoler vers le Pays imaginaire ! Des activités sont proposées pour toute la famille ! Maïs, breuvages et dessert seront servis sur place.

À 19 h, laissez-vous entraîner dans l’univers déjanté et rock’n roll d’Atchoum !

Ciné-Quartier

Jeudis, dès 20 h 30

Vos films préférés seront projetés sur écran géant dans un parc près de chez vous ! À la tombée du jour, animation et maïs soufflé pour tous ! En cas de pluie, les représentations auront lieu au Centre des aînés de Chambly (1390, av. Bourgogne).

22 juin, parc de la Commune : Chantez !

6 juillet, parc Hertel : Kubo et l’épée magique

20 juillet, parc Akilas-Maynard : Moana

3 août, parc Louise-De Ramezay : Lego Batman : Le film

Place de la Seigneurie

La place de Seigneurie animera le cœur du Vieux-Chambly tout l’été ! On y propose une variété d’activités culturelles et sportives, ainsi que des spectacles pour toute la famille.

Danse de ligne

Lundis, 19 h à 20 h 30, du 26 juin au 14 août

Trente minutes d’apprentissage de nouveaux pas de danse et une heure de danse en ligne. Les danseurs débutants sont les bienvenus.

Jeudis actifs Zumba

Jeudis, 19 h à 20 h, du 6 juillet au 10 août

Séances d’aérobie basées sur des rythmes latins faciles à reproduire. En collaboration avec Synergie Élite.

Les vendredis de la Seigneurie

Vendredis, 20 h, du 16 juin au 18 août

Découvrez des artistes aux styles musicaux variés, dans des spectacles présentés en toute intimité, dans une ambiance estivale décontractée. En collaboration avec EMF Musique.

Échecs et compagnie

Samedis, 13 h à 16 h, du 15 juillet au 12 août

Plusieurs jeux pour les petits et les grands sont à découvrir en famille ! Les personnes seules peuvent se joindre à un groupe ! Parties d’échecs et jeux de société sur table, jeux d’échecs et de serpents et échelles géants ainsi que des jeux d’adresse et d’habileté. Plaisir garanti ! En collaboration avec le Club d’échecs de Chambly.

Samedis percutants

Samedis 8 juillet (20 h), 22 juillet et 5 août (19 h 30)

Un atelier de percussion, suivi d’une prestation musicale des plus rythmées ! Apportez votre tam-tam (ou essayez les nôtres) et suivez le rythme entraînant des percussions !

Les matinées classiques

Dimanches 2, 16 et 30 juillet et 13 août, 11 h

Débutez votre matinée tout en douceur, avec de la musique classique, café et croissants.

Place aux enfants

Dimanches 9 et 23 juillet et 6 août, 11 h

Spectacles de musique, de danse et de théâtre dédiés aux enfants âgés de 3 à 8 ans.

Soirées latines

Dimanches, du 2 juillet au 6 août, 19 h à 21 h

Danses salsa et mérengué. Trente minutes d’apprentissage de nouveaux pas et une heure trente de danse.

Piano public

Accessible tous les jours, en dehors des activités prévues à la place de la Seigneurie. Jusqu’au 3 juin, de 10 h à 16 h. À partir du 4 juin, de 10 h à 21 h.

Petits et grands sont invités à venir jouer la pièce musicale de leur choix.

Symposium Artistes sur le champ

19 et 20 août, 10 h à 17 h

Lieu historique national du Fort-Chambly

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer à Chambly. Apprivoisez l’art de créer d’une soixantaine d’artistes peintres au talent remarquable et aux styles variés. Osez l’art d’explorer en participant à des ateliers libres et à une œuvre collective pour le plaisir de la découverte ! L’événement est jumelé à la fête de Saint-Louis, présenté par Parcs Canada. La programmation complète sera dévoilée plus tard cet été.

Chambly, un bassin de culture

Stations tactiles

Accessibles à la bibliothèque municipale et au bureau Accueil Chambly, ces stations tactiles diffusent des informations concernant le circuit patrimonial, la programmation estivale, de même que les outils multimédias disponibles sur le site Internet de la municipalité. Chaque station est munie d’un grand écran tactile offrant une navigation simple et intuitive, permettant l’exploration des principaux points d’intérêt historiques et patrimoniaux de la ville. Un jeu-questionnaire permet de tester vos connaissances sur l’histoire de Chambly.

Circuit interactif guidé par GPS

À pied ou à vélo, voyagez dans le temps en quête de trésors historiques et d’anecdotes savoureuses ! Téléchargez le parcours géolocalisé au www.baladodecouverte.com (Circuits/Chambly, une histoire à raconter).

Audioguide

Découvrez l’histoire de Chambly, des faits et anecdotes historiques, ainsi que les différents sites patrimoniaux, à l’aide de bandes audio, téléchargeables sur le site Internet municipal. Vous pouvez également louer un appareil, accessible au bureau Accueil Chambly.

Randonnée historique en rabaska

L’histoire du bassin de Chambly, c’est aussi celle de la traite des fourrures et du monde des voyageurs. Partez à sa découverte, accompagnée d’un guide-interprète, à bord d’un canot rabaska comptant 12 places. Réservation individuelle ou de groupe au Centre nautique Gervais-Désourdy.

Visites guidées

Des interprètes en costume d’époque des Guides patrimoniaux Au pays de Chambly racontent le Chambly d’autrefois toutes les fins de semaine de l’été, de 13 h à 16 h, au Corps de garde du Fort-Chambly.

Bureau accueil Chambly

1900, avenue Bourgogne

Ouvert tous les jours dès le 17 juin, de 10 h à 18 h

Le bureau Accueil Chambly a pour mission d’informer, d’orienter et de répondre aux questions des citoyens et visiteurs, tout en leur faisant découvrir les différents services et activités à caractère récréotouristique offerts à Chambly.

Centre nautique Gervais-Désourdy

27 mai au 18 juin, mercredi et dimanche, 10 h à 17 h

21 juin au 20 août, lundi au vendredi, 10 h à 19 h et samedi et dimanche,

10 h à 17 h

Location d’embarcations

Profitez des joies de la navigation sur le bassin de Chambly ! Plusieurs types d’embarcations disponibles : Canot, pédalo, planche à pagayer, kayak et canot rabaska. Plusieurs formations ou activités sont proposées. Pour plus de détails, consultez le site www.ville.chambly.qc.ca (Sports et loisirs/Centre nautique Gervais-Désourdy) ou L’Écluse.

Le Chambly I

Mercredi au dimanche : 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h

Profitez d’une balade nautique d’une durée d’une heure sur le bassin de Chambly, à bord du bateau Le Chambly I. Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins et les aînés résidants (60 ans et plus, avec carte Accès). Information sur les tarifs et réservation au 450 658-6436.

Événement jeunesse 2017

Party dans ma Cité

25 août, au parc Gilles-Villeneuve, de 15 h à 21 h

Événement pour les jeunes de 12 à 17 ans.

La programmation détaillée sera présentée prochainement.

Spectacles musicaux, danse avec DJ, compétitions sportives, beaucoup d’animation et bien plus ! En collaboration avec POSA/Sources des Monts.

Vélo-Cité

Service offert aux aînés

Le programme Vélo-Cité est un service gratuit de balades récréotouristiques en vélo triporteur, visant à briser l’isolement chez les aînés et les personnes à mobilité réduite. Le service débute ses activités la fin de semaine du 3 et 4 juin. À partir du 10 juin, il sera disponible tous les jours jusqu’au 20 août, puis selon un horaire restreint jusqu’au 10 septembre. Les détails pour les horaires et les modalités pour les réservations seront dans L’Écluse de juin et sur le site Internet de la Ville.



Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778