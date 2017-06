Ouverture des jeux d’eau à Chambly

La Ville de Chambly est heureuse d’annoncer l’ouverture de l’ensemble de ses jeux d’eau, accessible à la population en tout temps durant la période estivale. Ceux-ci permettent de se rafraîchir dans le plaisir et en toute sécurité, en famille ou entre amis.

Les jeux d’eau sont installés dans les parcs suivants : des Patriotes (angle boul. Lebel et Anne-Le Seigneur), du Tisserand (entre les rues du Tisserand et du Tailleur), Duvernay (angle des rues Duvernay et Jean-Monty) et De Beaulac (angle rues De Beaulac et de Moncours).

Amusez-vous bien et profitez de l’été !

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-8788.