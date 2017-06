Distribution d’iris versicolores à Chambly afin de souligner la Fête nationale

L’association du Parti Québécois de la circonscription de Chambly souligne la Fête nationale du Québec en organisant, le samedi 24 juin prochain, une distribution d’iris versicolores, l’emblème floral du Québec, à la Ferme Guyon. « La Fête nationale est la fête de tous les Québécois. Il est fondamental pour nous de célébrer ce moment important qui nous rassemble. », explique le président du Parti Québécois de Chambly, M. Sébastien Chagnon.

À l’automne 1999, la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec consacre l’iris versicolore comme le nouvel emblème floral québécois. « Par la variété et l’harmonie des couleurs de sa fleur, l’iris versicolore illustre parfaitement la diversité culturelle du Québec. Il met en relief l’importance de l’eau et des milieux humides pour l’équilibre de la nature. », lance le président.

«La Fête nationale, c’est aussi le bon moment pour sortir votre drapeau du Québec et l’installer devant votre résidence. Affichons fièrement notre appartenance à la nation québécoise », conclut Sébastien Chagnon.

Distribution d’iris versicolores

Afin d’inviter les citoyens à souligner la Fête nationale, le Parti Québécois de Chambly distribuera gratuitement 50 iris versicolores :

Le samedi 24 juin 2017, de 10h00 à midi;