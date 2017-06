La Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly annonce la nomination de madame Brigitte Dionne à titre de présidente

C’est le 8 juin dernier, lors de son assemblée annuelle, que la CCIBC a annoncé la composition des membres de son conseil d'administration.

Madame Brigitte Dionne, résidente de Saint-Mathias-sur-Richelieu et directrice de comptes chez Imagi Affichage, a alors été élue présidente du conseil d’administration de la CCIBC. Elle sera appuyée dans son rôle par onze entrepreneurs qui représenteront les commerçants dans différents secteurs d’activités tels que le commerce de détail et industriel, la vente, le divertissement, les services professionnels, la consultation et les OSBL.

La CCIBC a également profité de l'occasion pour remercier chaleureusement le président sortant, monsieur Richard Longtin, pour son dévouement au cours des quatre dernières années, ainsi que l’implication des administrateurs pour tout le temps consacré bénévolement à la CCIBC.