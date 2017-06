Près d’une centaine de personnes au 6 à 8 de la CAQ dans Chambly pour Jean-François Roberge et Sonia LeBel

Le cocktail du député Jean-François Roberge, qui a eu lieu le 22 juin dernier au Délires et Délices, a été un véritable succès : de par leur présence, près de 100 personnes ont manifesté leur support au député de la CAQ dans Chambly.

Au cours de la soirée, le député de la CAQ est revenu sur ses priorités pour la circonscription : ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, élargissement de la Route 112, assainissement de la rivière Richelieu, médecins de famille à Saint-Basile-le-Grand, amélioration de la qualité de vie des aînés ont notamment été au menu. «Ce sont des combats que nous menons ensemble, a rappelé le député. Par votre présence ce soir, par votre appui, vous les rendez possibles. Merci!».



En plus de leur député, les participants ont également pu échanger avec Sonia LeBel, ex-procureure en chef de la Commission Charbonneau, qui était l’invitée d’honneur de la soirée. Lors de sa prise de parole, Mme LeBel a notamment insisté sur la nécessité d’élire en 2018 un gouvernement intègre et compétent, qui aura à cœur les priorités des citoyens. Pour elle, seule la CAQ est en mesure d’apporter ce changement positif pour le Québec.



Le président de la CAQ de Chambly, Alexandre Blanchard, s’est montré très satisfait de l’événement. «Depuis 2014, nous avons un député qui n'a pas peur de lever le ton pour défendre les intérêts des citoyens. Visiblement, son action, ainsi que celle de la CAQ, sont très appréciés dans Chambly. Ça augure bien pour 2018!», de conclure M. Blanchard.