Remise d’une bourse d’excellence à Josiane Prince

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à une jeune athlète de Chambly, Josiane Prince, pour souligner ses exploits sportifs en basketball au sein de l’équipe les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout en maintenant un succès scolaire et en s’impliquant dans différentes causes sportives, caritatives et communautaires.

Josiane est diplômée de l’École d’éducation internationale de McMasterville, l’une des meilleures écoles secondaire au Québec. Elle a remporté de nombreux prix d’excellence scolaire en plus de maintenir une moyenne générale de plus de 90 %. Elle étudie maintenant au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu en Sciences de la nature. Elle souhaite poursuivre ces études universitaires en agronomie afin de se spécialiser en productions animales.

Elle a débuté le basketball à l’école Sainte-Marie de Chambly. Elle joue maintenant avec les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. À sa première année, elle a reçu le titre de recrue de l’année. Pour la prochaine saison, elle agira à titre de capitaine et mentor pour les recrues. Elle s’implique à titre de bénévole dans des événements caritatifs, sportifs, de divertissement pour les personnes âgées, des activités sportives auprès des jeunes en difficulté, la guignolée, et bien plus.