Symposium Artistes sur le champ et la Fête de Saint-Louis : Le rendez-vous culturel incontournable de Chambly

La Ville de Chambly vous invite à prendre part à la 22e édition du symposium Artistes sur le champ, les samedi 19 et dimanche 20 août, de 10 h à 17 h, au Lieu historique national du Fort-Chambly. L’événement est jumelé à nouveau à la Fête de Saint-Louis, organisée par Parcs Canada.

La programmation débutera avec une conférence de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly. Monsieur André Gousse présentera : Un trésor caché … un plan méconnu de 1824, le vendredi 18 août, à 19 h 30, à la salle Jacques-De Chambly du Fort-Chambly.

Dans le cadre du symposium Artistes sur le champ, une soixantaine d’artistes québécois au talent remarquable et aux styles variés exposeront leurs œuvres, en plus de créer sur place et d’échanger avec le public. Plusieurs activités sont prévues au programme, dont une zone d’animation centrale où les visiteurs auront la chance d’explorer des styles de peinture et médiums différents dans une œuvre collective dirigée par l’artiste Geneviève Phénix, ainsi que cinq ateliers libres, amusants et accessibles à tous, petits et grands, pour le plaisir de la découverte ! Tous les visiteurs seront également invités à exercer leur œil artistique en votant pour l’artiste de leur choix, pour l’octroi de la bourse Coup de cœur du public.

Une exposition collective aura lieu les samedis et dimanches, au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue De Richelieu), du 5 au 20 août, de 13 h à 17 h et les 19 et 20 août, de 10 h à 17 h. Dans une volonté de donner pleine liberté à l’élan créateur des artistes, l’exposition aura pour titre Le pouvoir de la création. Les artistes participant au symposium y présenteront l’œuvre de leur choix. Avec autant de talents réunis en un seul endroit, vous pouvez déjà imaginer la beauté de cette exposition collective haute en couleur !



Au programme cette même fin de semaine, la Fête de Saint-Louis, qui proposera une foule d’activités pour toute la famille. Le site du Fort-Chambly sera animé par la présence d’un campement militaire d’époque avec la Garnison de Québec et les Cannonniers-Bombardiers de Québec, des démonstrations de métiers anciens, des musiciens ambulants, une zone de jeux, des camions de cuisine de rue et une belle aire de pique-nique tout près du bassin de Chambly ! On joue, on danse, on mange. Et boum ! Le canon retentit.



Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, l’accès à l’intérieur de la fortification sera gratuit.