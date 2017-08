Les 19 et 20 août, venez participez aux Grandes Fêtes du Fort Chambly !

Durant la fin de semaine des 19 et 20 août prochain, le Fort Chambly célèbre la fête de Saint-Louis et il recevra la 22e édition du Symposium « Artistes sur le champ », en collaboration avec la Ville de Chambly. Profitez d'un week-end complet d'activités spéciales offertes dans le parc du lieu historique national du Fort-Chambly:

Déambulez dans le campement militaire d'époque animé par la Garnison de Québec et les Canonniers-Bombardiers de Québec. Profitez des multiples animations telles que des tirs de canon (11 h 30, 13 h 30 et 14 h 45), de la musique ambulante du trio La Sainte-Barbe (de 11 h à 15 h 30), des démonstrateurs de métiers anciens (forgeron et scieur de long), des animations sur les wampums, la vie traditionnelle Mohawk et sur le costume en Nouvelle-France.

Les visiteurs pourront aussi rencontrer plus d'une cinquantaine d'artistes aux styles variés qui exposeront leurs œuvres sur le site enchanteur du Fort-Chambly, en plus de créer en direct et d'échanger avec le public.

Enfin, des activités auront lieu dans le parc avec une zone de jeux, des tatouages temporaires (gratuits) et des camions de cuisine de rue.

Ces festivités seront précédées d’une conférence historique le vendredi 18 août à 19 h 30 « Un trésor caché... un plan datant de 1824 » présentée par André Gousse (une initiative de la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly en collaboration avec la Ville de Chambly et Parcs Canada), et du dévoilement de la nouvelle illumination de ce magnifique trésor national !

Plus d'informations :

http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly