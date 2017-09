Chambly se prépare pour l’arrivée des Organibacs

Afin de respecter les objectifs fixés par le gouvernement du Québec, 27 municipalités, dont la Ville de Chambly, travaillent conjointement depuis plusieurs années pour l’implantation d’une nouvelle collecte, ainsi que la création d’un centre de traitement des matières organiques par biométhanisation. Ce dernier, situé à Varennes, sera en opération dès le mois de janvier prochain, moment où débutera cette nouvelle collecte. Entre le 16 et le 27 octobre 2017, les citoyens de Chambly recevront directement chez eux leur Organibac, dans lequel ils retrouveront également un bac de cuisine, ainsi qu’une trousse d’information.

« Les Organibacs seront livrés directement chez les citoyens. Il sera très important de ne pas les utiliser avant le début de la collecte en janvier 2018. La collaboration des citoyens est essentielle pour le bon fonctionnement de ce projet, qui contribuera à l’héritage écologique que nous lèguerons aux générations futures », souligne le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.

Une campagne de promotion guidera les citoyens au cours des prochains mois, afin de les accompagner dans l’implantation de cette nouvelle collecte. La Ville diffusera des informations par le biais de son site Internet, sa page Facebook, ses stèles électroniques, son bulletin municipal L’Écluse, son calendrier municipal 2018, son calendrier des collectes 2018 et les médias locaux. Une rencontre d’information est déjà prévue cet automne pour répondre à toutes leurs questions.



Le service Info-collecte de la Ville de Chambly a été mis sur pied pour répondre aux questions des citoyens. Il est possible de l’utiliser par courriel via info-collecte@ville.chambly.qc.ca ou par téléphone au 450 658-2626. Le site www.ville.chambly.qc.ca propose également une foule de renseignements très utiles qui peuvent répondre aux interrogations de la population