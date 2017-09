Étant donné la canicule annoncée pour la fin de semaine, la Ville de Chambly tient à rappeler aux citoyens que les jeux d’eau demeurent accessibles pour se rafraîchir.

Ils sont situés aux endroits suivants : parc des Patriotes (angle boul. Lebel et Anne-Le Seigneur); parc du Tisserand (entre les rues du Tisserand et du Tailleur); parc Duvernay (angle des rues Duvernay et Jean-Monty) et parc De Beaulac (angle rues De Beaulac et de Moncours).