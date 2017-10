Marcel Tessier donne son appui à Jean-François Roberge et la CAQ

À moins d’un an des élections provinciales, le député de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chambly Jean-François Roberge reçoit un appui de taille: le célèbre historien Marcel Tessier, séduit par le travail du député et par l’approche nationaliste de son parti, lui a apporté le 16 octobre son soutien officiel en vue du prochain scrutin général. Il a également annoncé qu’il sera le conférencier d’honneur du brunch de soutien au député Roberge, qui aura lieu le 29 octobre, et dont les fonds amassés serviront à financer sa prochaine campagne électorale.



«Je suis un patriote et un nationaliste depuis toujours. Je constate que les libéraux ne défendent ni notre langue, ni notre culture, ni notre identité. Le PQ l’a déjà fait, mais ce parti n’est plus l’ombre de ce qu’il était. En ce moment, la vraie alternative nationaliste, c’est la CAQ», a expliqué le célèbre historien.



Le député Roberge s’est réjoui de cet appui de taille. «M. Tessier est, comme moi, un enseignant et un amoureux du Québec, fier de notre histoire. C’est un honneur d’avoir son appui et de le recevoir à titre de conférencier ici, à Chambly».



Le brunch de soutien de Jean-François Roberge se tiendra le 29 octobre prochain à 10h au Délires et Délices, à Chambly. Pour l’occasion, Marcel Tessier y livrera une conférence à saveur historique à saveur bien locale. Le prix d’entrée est de 50$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants. Pour s’inscrire ou pour plus d’informations, il est possible de contacter directement le député à l’adresse suivante : jean-francois.roberge@outlook.com.

