Acquisition d’un nouveau camion aqueduc pour le Service des travaux publics de la Ville de Chambly

Le Service des travaux publics de la Ville de Chambly a fait l’acquisition d’un nouveau camion dédié à l’entretien du réseau d’aqueduc, contribuant ainsi au remplacement de l’ancien véhicule qui était en opération depuis 1997.

« Cette nouvelle acquisition permet d’optimiser les ressources de notre Service des travaux publics et de poursuivre notre objectif d’offrir un milieu de vie sécuritaire et de qualité pour les citoyens de Chambly », souligne le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.

Le nouveau véhicule, acheté au coût de 350 000 $, payé comptant à même la réserve aqueduc, répond aux nouvelles réalités et aux besoins d’aujourd’hui. Ses équipements correspondent aux exigences de santé et sécurité au travail. Par exemple, il possède plus d’éclairage permettant de travailler plus efficacement en soirée.

Utilisé pour répondre à des urgences, ce camion effectue l’entretien quotidien du réseau d’aqueduc. Son achat vient bonifier la flotte des véhicules du Service des travaux publics et soutenir le travail des employés sur le terrain afin d’améliorer le service offert à la population de Chambly.