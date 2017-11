Rencontre d’information sur la collecte des matières organiques pour les citoyens de Chambly

Les citoyens de Chambly ont reçu, au mois d’octobre, leur Organibac, leur petit bac de cuisine, ainsi qu’une trousse d’information. La Ville les informait qu’il était très important de ne pas utiliser ces nouveaux bacs avant le début de la collecte, prévu en janvier 2018. Pour les accompagner dans l’implantation de cette nouvelle collecte, une rencontre d’information est prévue le mardi 28 novembre 2017, à 19 h, à l’École secondaire de Chambly, afin de répondre à leurs questions sur l’utilisation de l’Organibac.

La Ville de Chambly diffusera également, au cours des prochaines semaines, d’autres informations par le biais de son site Internet, sa page Facebook, ses stèles électroniques, son bulletin municipal L’Écluse, son calendrier municipal 2018, son calendrier des collectes 2018 et les médias locaux.



Nous vous rappelons que le service Info-collecte de la Ville de Chambly a été mis sur pied pour répondre aux questions des citoyens. Il est possible de l’utiliser par courriel via info-collecte@ville.chambly.qc.ca ou par téléphone au 450 658-2626. Le site www.ville.chambly.qc.ca propose également des renseignements utiles qui peuvent répondre aux interrogations de la population.