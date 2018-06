Début des inscriptions le 16 juin dans le cadre de la Journée « À vos marques, prêts, lisez ! »

La Ville de Chambly invite les enfants de 3 à 12 ans à s’inscrire au Club de lecture d’été TD 2018, dans le cadre de la Journée « À vos marques, prêts, lisez ! », le samedi 16 juin, à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne). Ne tardez pas à vous inscrire puisque le nombre de places est limité à 200 participants, abonnés à la bibliothèque.

Au moment de l’inscription, les participants recevront des articles amusants et colorés, ainsi qu’un code d’accès leur permettant de se connecter au site du Club, encore une fois rempli d’activités. Également, ils auront un carnet afin de noter les livres lus et collectionner des autocollants.

Sous le thème de cette année, « Nourris tes passions», une douzaine d’activités à faire à la maison seront disponibles à la bibliothèque et permettront de participer à quatre tirages durant tout l’été !

À propos du Club de lecture d’été TD

Ce club pancanadien a pour objectifs de sensibiliser les enfants de 3 à 12 ans au plaisir de la lecture et de contribuer au maintien et au développement de leur habileté de lecture tout au long des vacances. Il s’agit du plus important programme de lecture d’été au Canada, ayant plus de 2 000 bibliothèques participantes. En plus de mettre en vedette des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens, il invite les enfants à découvrir le plaisir de lire à leur façon, pour que l’amour de la lecture les accompagne toute leur vie.

Pour information, visitez le site ville.chambly.qc.ca ou communiquez avec la bibliothèque au 450 658-2711.