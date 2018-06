Une nouvelle publication qui met la province en vedette

Mishmash Média, éditeur des magazines Voir et L'actualité, lance dès aujourd'hui une nouvelle publication intitulée Tour du Québec, un livre-magazine de plus de 200 pages consacré à la mise en vedette de tout ce qui façonne le Québec d'aujourd'hui.

Né de l'initiative de Simon Jodoin, rédacteur en chef du magazine Voir, Tour du Québec propose des histoires dénichées par ses collaborateurs aux quatre coins de la province. Dans ce véritable journal de bord où ils rendent compte de leurs trouvailles, un fermier peut être une vedette au même titre qu'une chanteuse, un paysage peut être une œuvre d'art mémorable de la même manière qu'un monument, une salade de salicorne peut être savourée comme un poème.





Tour du Québec sillonne les routes et les rangs à la recherche des gens, des lieux, de ce qui a du goût, ce qui sonne par chez nous, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui se respire, ce qui nous inspire.



Rendez-vous à tourduquebec.ca et prenez part à l'aventure !



Tour du Québec, c'est aussi une communauté. Par l'intermédiaire des médias sociaux, des infolettres et du site Web tourduquebec.ca, les lecteurs sont invités à participer à une grande conversation où ils peuvent recommander des escapades, proposer des sujets de reportages, raconter de bonnes histoires et faire connaître leurs propres découvertes.



Le premier numéro de Tour du Québec est offert en magasin dès demain partout au Québec et peut aussi être commandé à tourduquebec.ca.



Pour consulter les premières pages de Tour du Québec, cliquez ici.