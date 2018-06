Un nouveau site Internet pour la Ville de Chambly

C’est avec fierté que la Ville de Chambly lance son tout nouveau site Internet. Il propose un style plus moderne et une navigation améliorée. Le contenu a été bonifié afin d’offrir un outil incontournable aux citoyens et aux nombreux visiteurs, à la recherche d’informations sur Chambly.

Depuis près d’un an, l’équipe du Service des communications et du protocole travaille à la création d’une nouvelle version du site officiel de la Ville. D'abord, l’aspect infographique a été repensé afin de diffuser une image plus actuelle. Il était important de présenter l’information de manière simple, rapide et efficace par le biais d’une navigation plus conviviale.

Le visiteur remarquera une page d’accueil plus imagée et dynamique. Il retrouvera la majorité des éléments composant le site Internet actuel, mais présenté de manière beaucoup plus visuelle. Il aura accès à près de 400 pages présentant un large éventail de renseignements sur tous les aspects de la vie municipale.

Une foule de nouveautés sont maintenant offertes aux utilisateurs. Par exemple, du côté culturel, les amateurs d’art peuvent admirer les œuvres de la collection municipale ou consulter un répertoire culturel dynamique, composé d’artistes de Chambly. Des sections, telles que l’Environnement et la Sécurité civile ont été complètement transformées. Le calendrier présente toutes les activités de l’année, offrant même l’opportunité aux internautes utilisant un calendrier Google, de sélectionner des événements et de les intégrer dans leur propre agenda.

Selon le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, « un site Internet est devenu un outil essentiel pour rejoindre et informer les citoyens dans une ville. Il s’agit de la première source de références qu’ils vont consulter sur nos services et nos activités. Il était donc important, pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de nos citoyens, d’effectuer une refonte de notre site ».

Le site Internet de la Ville de Chambly garde la même adresse (www.ville.chambly.qc.ca). Les internautes pourront découvrir cette importante métamorphose au cours des prochains jours. Un site Internet est en constante évolution, et afin de toujours mieux informer les citoyens de Chambly, des sections seront ajoutées et d’autres nouveautés viendront enrichir le contenu.