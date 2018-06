Distribution d’iris versicolores dans les municipalités de la circonscription

Pour une deuxième année consécutive, l’association du Parti Québécois de la circonscription de Chambly souligne la Fête nationale du Québec en organisant, les 23 et 24 juin prochain, une distribution d’iris versicolores, l’emblème floral du Québec.

« La Fête nationale est la fête de tous les Québécois. Il est fondamental pour nous de célébrer ce moment important qui nous rassemble. Comme notre initiative a été populaire l’an dernier, nous avons choisi de multiplier les lieux de distribution et d’augmenter le nombre de plants », explique le candidat du Parti Québécois de Chambly, Christian Picard.

À l’automne 1999, la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec consacre l’iris versicolore comme le nouvel emblème floral québécois. « Par la variété et l’harmonie des couleurs de sa fleur, l’iris versicolore illustre parfaitement la diversité culturelle du Québec. Il met en relief l’importance de l’eau et des milieux humides pour l’équilibre de la nature », lance le candidat.

« La Fête nationale, c’est aussi le bon moment pour sortir votre drapeau du Québec et l’installer devant votre résidence. Affichons fièrement notre appartenance à la nation québécoise », conclut Christian Picard.

Distribution d’iris versicolores

Afin d’inviter les citoyens à souligner la Fête nationale, le Parti Québécois de Chambly distribuera gratuitement des plants d’iris versicolores en pot d’un litre.

Le samedi 23 juin 2018 :

Pour les citoyens de Carignan, de 10h00 à 11h00, Chez Lu-Dy, 2072, rue Henriette à Carignan;

Pour les citoyens de Saint-Basile-le-Grand, de 13h00 à 14h00, Ô Bokal, 53, Montée Robert, Saint-Basile-le-Grand;

Le dimanche 24 juin 2018 :

Pour les citoyens de Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu, de 10h00 à 11h00, Chez l’Artisan, 284, chemin des patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu;

Pour les citoyens de Chambly, de 13h00 à 14h00, La Croisée des chemins, 3701, Boulevard Fréchette, Chambly;

L’iris versicolore est l’emblème floral du Québec;

Il atteint environ 90 cm et fleurit vers la fin juin;

Sa fleur peut être violette, bleue, pourpre ou blanche;

Il est facile à cultiver, et présente la particularité d’attirer les papillons et les colibris.