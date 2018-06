Célébrez la Saint-Jean-Baptiste à la Ville de Chambly

La Ville de Chambly invite la population à prendre part aux festivités entourant la Fête nationale du Québec, le dimanche 24 juin, dès 16 h, au parc des Ateliers (Lieu historique national du Canal-de-Chambly).

Cette année, la Fête nationale célèbre son histoire, ses racines et ses réussites, sous le thème Histoire de héros. Venez célébrer en famille et participer à une foule d’activités concoctées spécialement pour l’occasion : Trampoline bungee, fermette, mini-golf, tir à l’arc, cerfs-volants, jeux gonflables et plus encore !

Des spectacles de tous genres viendront agrémenter la fête. À 18 h, Violon Dingue proposera un répertoire résolument québécois francophone, nous promenant de la Bolduc aux Colocs, de Damien Robitaille aux Frères à cheval. La musique pop d’ici vibrera sous l’archet de cet animateur endiablé !

À 19 h, un vent frais nous arrive directement d’un beau et très chouette tandem à découvrir, formé de David Pelletier et de Tania Langlois. Nos deux vous transportera au cœur de leur vie quotidienne, anecdotes à l'appui, et offrira des versions originales de leurs compositions en plus de quelques chansons connues. Le duo, accompagné de leurs talentueux musiciens, propose une formule à la fois sympathique et intimiste avec le public.

À 20 h, le discours patriotique sera livré par le comédien Louis-Philippe Dandenault, reconnu entre autres pour ses rôles marquants dans des séries cultes 19-2, Lance et compte, Minuit le soir et dernièrement, au cinéma, dans Ça sent la coupe. Vous reconnaîtrez sa voix qu’il met au service de plusieurs films en doublant des acteurs américains.

Suivra le groupe Volume 10 interprètera les plus grands succès francophones de façon vibrante et originale, ne laissant personne indifférent. Le chanteur, avec sa voix puissante et exceptionnelle, sera accompagné de musiciens dont la réputation n’est plus à faire, ayant joué pour une pléiade d’artistes de renom. Vous avez sûrement entendu leur premier single à la radio, immense succès de Gilles Girard et Les Classels, Ton amour a changé ma vie.

Finalement, les festivités se termineront à 21 h 30 avec un spectacle de feu propulsé par différents instruments de haut calibre dans une chorégraphie énergique et saisissante, le tout suivi d’un feu de joie ! Hot dogs, grignotines, breuvages et bière seront en vente sur le site.