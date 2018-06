Invitation à participer à la Fête nationale de la Ville de Carignan

La Ville de Carignan est heureuse d’inviter la population à un après-midi de festivités le samedi 23 juin de 12 h à 17 h sur les terrains du Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École).

De nombreuses activités sont organisées dans le cadre de la Fête nationale sous la thématique « Histoire de héros » qui célèbre l’histoire, les racines et les réussites du Québec en mettant sous les projecteurs celles et ceux qui ont permis sa progression.

Dans le courant de l’après-midi, les participants seront appelés à prendre part à plusieurs activités : parties de soccer, structures gonflables et autres surprises vous attendent. À 14 h 30 débutera le spectacle du finaliste de Star Académie 2005, Marc Angers et les fils du diable, artiste accompli qui a fait la première partie du groupe Deep Purple en Allemagne et plusieurs spectacles à Walt Disney World.

Animation historique et courts métrages de héros québécois qui ont marqué l’histoire dans plusieurs sphères du Québec seront aussi au menu.

Outre ces présentations gratuites, des ateliers de maquillage pour enfants ainsi que des kiosques de nourriture, tenus par le café Chez Ludy de Carignan, seront à la disposition des participants.

Puisque la Ville s'est engagée dans une action écoresponsable, un kiosque de remplissage de bouteilles d’eau sera sur place pour tous les Carignanois qui auront apporté leur bouteille.

Un kiosque d’information sur le développement durable sera également installé sur les lieux et abordera la thématique « Comment faire sa part ». Finalement, afin d’encourager les citoyens à participer aux démarches écoresponsables initiées par la Ville, les 50 premières personnes à utiliser un déplacement actif pour venir à la fête (covoiturage : au moins 2 familles par voiture, vélo, course, patins ou marche) recevront une surprise au kiosque de développement durable.

La Ville de Carignan remercie le gouvernement du Québec et le Mouvement national des Québécoises et Québécois pour leur participation financière à l’événement.