Projet pilote "Aux camps à vélo" à la Ville de Carignan

Pour encourager les jeunes de 6 à 12 ans à pratiquer des déplacements actifs et réduire le nombre de déplacements des parents en voiture, un projet-pilote AUX CAMPS À VÉLO sera offert aux enfants participants aux camps de jour du 25 juin au 17 août.

Matins et soirs durant le prochain été, sur un itinéraire prédéterminé, deux animateurs à vélo (un à la tête et l’autre à la queue du peloton) parcourront les secteurs avoisinants le site des camps de jour afin de reconduire de façon sécuritaire les jeunes cyclistes qui souhaiteront profiter du service pour se rendre à leurs activités estivales.

Six points de rencontre sont répartis sur un parcours qui traversera le secteur Centre (Route verte), le secteur de l’école du Parchemin et le secteur Carignan-Salières (boul. Désourdy). Deux passages de la brigade à vélo sont prévus le matin et deux passages le soir. L’itinéraire et les heures de passage du peloton sont indiqués sur le site Web municipal et dans l’Info-Camps de jour. Des panneaux d’identification seront positionnés aux arrêts afin d’assurer le succès de la démarche.

Les frais d’inscription au projet AUX CAMPS À VÉLO (28 $ pour une semaine du lundi au jeudi et 7 $ pour le vendredi) incluent les frais du service de garde.

Pour inscrire un enfant au projet et acquitter les coûts, il suffit de se rendre sur le Portail citoyen et de sélectionner le projet AUX CAMPS À VÉLO pour chaque semaine d’inscription désirée. Les parents seront alors contactés par la responsable des camps de jour afin de connaître l’arrêt et l’heure de leur choix.

En cas de mauvais temps, la brigade à vélo sera annulée.