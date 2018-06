Certains permis maintenant disponibles en ligne à la Ville de Chambly

Environ 2000 demandes de permis sont traitées annuellement à la Ville de Chambly. Pour bonifier l’efficacité de son service à la clientèle et maximiser le temps de ses citoyens, elle leur offre dorénavant la possibilité de soumettre en ligne une demande pour certains travaux, et recevoir le permis directement à la maison par courriel, sans effectuer aucun déplacement.

La demande en ligne comporte quatre étapes. D’abord, le citoyen complète le formulaire en acquittant les frais, obligatoirement par carte de crédit. Il reçoit ensuite un accusé de réception accompagné du reçu de la transaction. Après l’analyse de la demande, le permis est acheminé par courriel au demandeur qui peut l’imprimer directement à la maison. Cette démarche s’échelonne dans un délai raisonnable de quelques jours. Une option permet même de vérifier le statut du dossier par le biais d’un numéro de suivi.

Il est possible de demander un permis en ligne pour les catégories suivantes : arrosage, galerie-perron-véranda, garage détaché, garde de poules, gloriette, patio de piscine, piscine creusée, piscine hors-terre, remise de jardin et spa. Des frais sont exigés pour tous ces permis, à l’exception de l’arrosage qui est gratuit.

Si la demande concerne d’autres projets que ceux énumérés dans la liste, le propriétaire doit se présenter au comptoir de service, avec les documents requis, pendant les heures d’ouverture, afin de déposer sa demande de permis. Des formulaires, accessibles sur le site Internet de la Ville, peuvent être remplis pour accélérer le processus avant de se présenter en personne. D’autres catégories de permis seront ajoutées à l’offre de service en ligne au cours des prochains mois.

« Grâce à l’implantation de ce nouveau service en ligne, les citoyens n’ont plus à se déplacer. Ils peuvent formuler une demande en tout temps, selon leur horaire. Cette initiative démontre que la Ville de Chambly continue d’optimiser ses services afin d’améliorer la qualité de vie de sa population », explique le maire de Chambly Me Denis Lavoie.

Il est toujours possible de formuler toutes les demandes de permis directement au Service de la planification et du développement du territoire, situé au 3e étage du Centre administratif et communautaire (56, rue Martel). Pour obtenir tous les détails (coûts, délais, documents, etc.), visitez le site www.ville.chambly.qc.ca ou téléphonez au 450 658-0537.