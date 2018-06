Renouvellement de l'entente pour les petits animaux à la Ville de Carignan

La Ville de Carignan a renouvelé l’entente pour les petits animaux avec l’organisme SPCA Roussillon, anciennement nommée Refuge A.M.R., le 1er mai dernier. Cette fois, ladite entente est une offre de services clé en main qui inclut, entre autres, un tarif forfaitaire annuel ainsi que des heures de service à la clientèle prolongées.

L’entente prévoit aussi un nouveau programme intitulé « Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien » (CSRM) qui vise à réduire la population de chats errants à Carignan, sans pour autant les éliminer du paysage.

Spécificités de l’entente

L’entente est en vigueur du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022. Dès lors, les citoyens de Carignan ont accès à tous les services suivants:

Service téléphonique aux citoyens : L’organisme reçoit et gère tous les appels provenant des citoyens concernant les animaux perdus, trouvés ou blessés, et concernant la réglementation municipale à l’égard des animaux (aboiements, médailles, excréments – voir ci-après). Le service est assuré 7 jours sur 7 et 365 jours par année : SPCA Rousillon : 450 638-9698 du lundi au vendredi de 11 h à 17 h et du samedi au dimanche de 11 h à 16 h ou en écrivant à info@spcarousillon.com Régie intermunicipale de police : 1 888 678-7000 en soirée et les week-ends



Animaux domestiques errants : À la demande d’un citoyen, de la Ville ou du Service de police, l’organisme récupère, héberge, donne des soins aux chiens, chats ou tout autre petit animal domestique. L’animal doit être captif (terrain clôturé, attaché, dans un bâtiment, etc.) pour une intervention de ramassage par la SPCA dans les 24 h.

Animaux sauvages : À la demande d’un citoyen, de la Ville ou du Service de police, l’organisme récupère, héberge et donne des soins à tout animal sauvage blessé et/ou malade et/ou non sevré.

Programme CSRM (Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien) pour chats non domestiqués : SPCA Roussillon s’engage à intervenir auprès de 50 chats errants par année à Carignan afin de les stériliser et les retourner dans leur milieu. Cette approche a pour effet d’arrêter la reproduction, de stabiliser la population féline et de permettre la diminution graduelle de cette population au fil des ans.

Location de cage trappe : À ses frais, un citoyen qui souhaite capturer un chat errant (autre que pour le CSRM) peut louer une cage trappe pour 7 jours.

Petits animaux (raton-laveurs, moufettes, loutres, etc.) décédés sur le territoire : À la demande d’un citoyen, de la Ville ou du Service de police, les petits animaux décédés sur le territoire sont récupérés par l’organisme (exclusion des gros animaux de la faune comme le chevreuil, orignal, ours, etc.).

Rappel de la réglementation municipale en matière de contrôle animalier

Nombre : Il est interdit d’avoir sous sa garde plus de quatre (4) animaux domestiques par résidences, sauf dans les zones agricoles. En vertu du règlement 435-A, on entend par animaux domestiques ou de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les tortues, les poissons, les lapins miniatures et de fantaisie, les cobayes, les hamsters, gerboises et furets ainsi que l’animal entraîné pour aider son gardien si celui-ci souffre d’une déficience physique.

Soins : Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit lui fournir l’eau potable et la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour satisfaire ses besoins physiologiques. Il doit lui fournir un abri salubre et les soins requis. Il ne peut l’abandonner ou le laisser en détresse ni lui causer ou permettre qu’on lui cause une douleur, souffrance ou blessure sans nécessité.

Excréments : Tout gardien dont l’animal fait ses excréments sur un terrain ou dans un lieu public ou sur la propriété privée d’autrui doit immédiatement nettoyer les lieux.

Aboiements : Un propriétaire doit s’assurer que son animal ne nuit pas à la tranquillité du voisinage par des hurlements, aboiements, gémissements ou en faisant du bruit de manière à troubler la paix.

Promenades en laisse seulement : À Carignan, la laisse est obligatoire dès que le chien se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien.

Chacun dans sa cour : Un animal domestique ne peut pas se trouver sur un terrain privé autre que celui de son gardien sans le consentement du propriétaire.

Médaille d’identification pour chien : Pour circuler sur le territoire de Carignan, un chien doit posséder une médaille provenant de la Ville. La médaille pour chien est disponible au comptoir de l’hôtel de ville au coût de 20 $ (argent comptant ou chèque). Cette dernière est valide pour toute la durée de vie de l'animal.

SPCA Rousillon

Membre des Centres d'Adoption d'Animaux de Compagnie du Québec, l’organisme a pour mission de venir en aide aux animaux abandonnés, de responsabiliser les gardiens d’animaux et parallèlement, de leur prêter main-forte lorsque surviennent des moments difficiles. En moyenne, le refuge accueille 500 chiens par année.

Adoption d’un compagnon

Il est entendu que SPCA Rousillon prône l’adoption. Tous les animaux mis en adoption sont auscultés par un vétérinaire, traités contre les parasites, vaccinés, stérilisés et micropucés. Pour adopter un animal domestique (chien, chat, lapin, etc.), si vous souhaitez avoir recours à une micropuce pour être en mesure de retracer votre animal de compagnie, ou pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le centre d’appels de l’organisme en composant le 450 638-9698 du lundi au vendredi de 11 h à 17 h, ainsi que le samedi et dimanche de 11 h à 16 h ou en écrivant à info@spcaroussillon.com.

Sécurité et bien-être des animaux

Vous constatez qu’un animal se trouve dans une situation inacceptable ou qu’il reçoit des soins inadéquats qui nécessitent une intervention? Que ce soit pour un animal de compagnie ou un animal d’élevage, vous pouvez déposer une plainte auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Téléphone : 1 844 ANIMAUX (264-6289). Site internet : www.mapaq.gouv.qc.ca.