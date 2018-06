Activités gratuites pour le 175e du lieu historique national du Canal-de-Chambly

Pour marquer le 175e anniversaire de l’ouverture du canal de Chambly à la navigation, Parcs Canada invite le public à profiter des activités gratuites offertes le 7 juillet à la nouvelle Place des barges située au coin des rues Maurice et Migneault à Chambly, de 11 h à 17 h.



Avec sa programmation spéciale, la fête du 175e anniversaire du canal propose un fascinant voyage à travers le temps. Cette journée festive permettra de découvrir, ou de redécouvrir, ce lieu emblématique de la Vallée du Richelieu ainsi que le métier d’éclusier, d’hier à aujourd’hui.



Au menu pour cette journée festive :

× Visite guidée du canal de Chambly avec un historien de Parcs Canada : entre 11 h et 15 h

× Activité Éclusier d’un jour : Actionnez les écluses manuellement!

× Kiosque d’animation incluant jeu gonflable, photomaton avec costumes d’époque, concours de dessin et plus encore

× Visite de la populaire mascotte Parka

× Exposition de photos d’époque



La programmation spéciale entourant le 175e anniversaire du canal de Chambly se poursuivra aussi cet automne avec une série de conférences présentées par Parcs Canada, en collaboration avec la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly et la Société d'histoire du Haut-Richelieu. Elles porteront sur l’histoire de la construction du canal, ses transformations à travers les époques et les découvertes archéologiques.



Ouvert à la navigation commerciale en 1843, le canal de Chambly a joué un rôle primordial dans l’exportation des produits forestiers canadiens vers les États-Unis. Avec ses neuf écluses dont la plupart sont toujours actionnées manuellement, le canal de 20 km situé sur la rivière Richelieu permet aujourd’hui aux embarcations de plaisance de contourner les rapides de Chambly.



Pour vivre des moments inoubliables et tirer le meilleur parti des visites à Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur voyage à l’avance en visitant le site Web de Parcs Canada. Ils peuvent aussi télécharger l’application mobile très prisée de Parcs Canada et nous suivre dans les médias sociaux pour en savoir davantage sur les endroits magnifiques et les trésors cachés aux parcs, aux aires marines de conservation et aux lieux historiques nationaux.



Les faits en bref



· Parcs Canada a célébré au mois de juin le 175ième anniversaire du passage du premier bateau sur le canal de Chambly.

· Le 7 juillet marque également la Journée des lieux historiques du Canada. Les visiteurs sont invités à découvrir l’un des 970 lieux historiques nationaux du Canada, dont 171 sont administrés par Parcs Canada.