Recevez un appel de la Ville lors de situations d'urgence

Que ce soit sur le téléphone conventionnel ou sur le téléphone mobile, tous les citoyens qui s’inscrivent au service d’alertes téléphoniques de la Ville reçoivent un appel dans les minutes qui suivent le déclenchement d’une situation d’urgence : avis d’ébullition d’eau potable, bris d’aqueduc, interruption temporaire de la desserte en eau, fermetures de rue, inondations, avis d’évacuation ou tout autre message jugé important.

La Ville encourage fortement la population à profiter de cet accès privilégié à des renseignements essentiels pour leur sécurité et leur santé. Elle invite ses citoyens, commerçants et industries à s’inscrire sans plus tarder à carignan.omnivigil.com.

Les données fournies au moment de l’inscription sont protégées contre tout accès non autorisé ou autre divulgation. Pour toute information supplémentaire, composez le 450 658-1066.