Quand puis-je tondre ma pelouse à la ville de Carignan?

La période estivale est propice à l’émission de bruits de toutes sortes. À Carignan, le bruit est prohibé la semaine entre 21 h et 7 h et les fins de semaine entre 17 h et 9 h.

Les activités extérieures prolongées, les systèmes de son, les cris, les véhicules routiers (incluant VTT), les systèmes d’alarme activés inutilement et l’utilisation d’équipement pour des travaux d’entretien domestique extérieur, dont la tondeuse à gazon, peuvent gêner la tranquillité du voisinage et déclencher de la discorde dans votre milieu.