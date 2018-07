4464 articles écologiques distribués aux citoyens dans 48 IGA de Montérégie!

Depuis le 19 avril 2018, 4464 résidents de la Montérégie ont pu obtenir un baril récupérateur d’eau de pluie ou un composteur domestique distribués dans les IGA de leur région.

En cette dixième année du Fonds Éco IGA, coordonné par le Jour de la Terre, ce sont plus de 15 000 barils et composteurs qui se retrouveront cet été dans les jardins des citoyens grâce aux 219 supermarchés IGA participants à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.

L’escouade du Fonds Éco IGA est heureuse d’avoir effectué des distributions d’articles écologiques entre le 19 avril et le 20 juin 2018 dans les IGA suivants :

Appellation du magasin Date de distribution BARILS COMPOSTEURS IGA extra Marché Lambert et Frères jeudi 19 avril 2018 60 30 IGA Les Marchés Pepin (Mont-Saint-Hilaire) jeudi 19 avril 2018 31 17 Supermarché Pierre Patry extra vendredi 20 avril 2018 37 32 IGA Saint-Lazare vendredi 20 avril 2018 37 46 IGA extra Famille Lacas vendredi 20 avril 2018 45 24 IGA extra Place Longueuil samedi 21 avril 2018 39 34 IGA extra Marché Famille Viau samedi 21 avril 2018 49 43 IGA extra Marché du Faubourg Greenfield Park samedi 21 avril 2018 23 39 IGA extra Marché Reid & Gadoua dimanche 22 avril 2018 53 48 IGA extra Marché Reid & Gadoua II dimanche 22 avril 2018 54 46 IGA extra Marché Vincent dimanche 22 avril 2018 58 31 Supermarché IGA extra Don Quichotte mercredi 25 avril 2018 80 84 IGA Marché H. Dauphinais mercredi 25 avril 2018 30 12 IGA Épicerie R. Cadieux et Fils mercredi 25 avril 2018 14 12 IGA Famille Déziel mercredi 25 avril 2018 29 23 IGA extra Marché Gaouette jeudi 26 avril 2018 48 31 IGA extra Marché Lambert jeudi 26 avril 2018 53 47 IGA extra L.A. Daigneault et Fils jeudi 26 avril 2018 35 24 IGA extra Super Marché Primeau et Fils jeudi 26 avril 2018 35 27 IGA extra Les Marchés Pepin vendredi 27 avril 2018 15 5 IGA Marché Louise Ménard vendredi 27 avril 2018 24 8 IGA extra Supermarché Gilles Bariteau vendredi 27 avril 2018 84 40 IGA Marché Louise Ménard (Préville) vendredi 27 avril 2018 27 17 IGA Supermarché Laplante samedi 28 avril 2018 71 72 IGA extra Marché Perrault et Gélinas samedi 28 avril 2018 154 169 IGA Groupe Pro 40 samedi 28 avril 2018 52 40 IGA extra Gladu samedi 28 avril 2018 123 140 IGA extra Marché du Faubourg Ste-Julie dimanche 29 avril 2018 60 16 IGA Marché Perreault Gélinas dimanche 29 avril 2018 24 41 IGA Alimentation Famille Gaouette dimanche 29 avril 2018 44 14 IGA extra Les Marchés Lambert et frères dimanche 29 avril 2018 83 66 IGA extra Supermarché du Carrefour mercredi 2 mai 2018 61 11 IGA extra Marché André Tellier mercredi 2 mai 2018 122 36 IGA Sainte-Martine mercredi 2 mai 2018 35 24 IGA extra Marché Michel Lemieux mercredi 2 mai 2018 52 25 IGA extra Châteauguay mercredi 9 mai 2018 190 185 IGA extra Marché Lambert et frères mercredi 9 mai 2018 87 35 IGA Les Marchés Pepin mercredi 9 mai 2018 55 20 IGA extra Marché d'alimentation Martin Lamarre mercredi 9 mai 2018 50 33 IGA extra Vallée Candiac mercredi 9 mai 2018 77 84 IGA Knowlton mercredi 16 mai 2018 24 15 IGA extra Vallée La Prairie mercredi 16 mai 2018 47 34 IGA extra Marché St-Pierre et Fils jeudi 31 mai 2018 75 22 IGA H. Després jeudi 31 mai 2018 31 11 IGA Supermarché Guy Jodoin mercredi 6 juin 2018 17 10 IGA extra Alimentation Sogesco mercredi 6 juin 2018 34 13 IGA Famille Jodoin mercredi 6 juin 2018 43 18 IGA extra Marché Lambert et Frères mercredi 20 juin 2018 29 10

Le duo écolo de l’été!

Cette année encore, les citoyens du Québec et du Nouveau-Brunswick ont eu la possibilité de s’inscrire en ligne sur jourdelaterre.org afin de courir la chance de remporter un baril ou un composteur domestique, chacun au coût modique de 30 $. D’une capacité de 220 litres chacun, les barils permettent de récupérer en moyenne 4 800 litres en un été, soit environ la consommation d’eau moyenne d’un Québécois pendant 12 jours*. Cette eau peut alors servir tant pour les travaux de jardinage que de nettoyage extérieur. Les composteurs quant à eux permettent aux citoyens de poser un geste écologique important en valorisant leurs déchets organiques et en produisant du compost, un ingrédient clé du jardinage! On estime que 150 kilogrammes de matières organiques sont détournés de l’enfouissement ou de l’incinération chaque année grâce à un seul composteur domestique

Un investissement de longue date des marchands IGA

Les marchands IGA sont vraiment fiers du succès de leur programme et de son évolution depuis 2010. Avec plus de 101 000 items distribués à leur actif, ils sont heureux de contribuer à un futur plus vert dans leur communauté.

*https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/consommation-deau-dans-la-maison-maison-ecoleau/

À propos du Fonds Éco IGA

Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette année leur 10e million de dollars. Il est géré par le Jour de la Terre, un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Le Fonds Éco IGA finance des projets concrets et durables répondant aux réalités du milieu et visant la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement. Depuis sa création, il a permis de financer plus de 2 000 projets dans les communautés de toutes les régions du Québec auxquelles s’ajoutent maintenant quelques villes du Nouveau-Brunswick.