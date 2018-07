Pratiquez le zumba tout l'été pour garder la forme

La Ville de Carignan offre des ateliers gratuits de zumba en plein air à partir du mercredi 11 juillet jusqu’au mercredi 15 août (inclusivement) de 19 h à 20 h. Ces ateliers dirigés par un professionnel certifié sont ouverts à tous et seront tenus dans le parc de la Mairie, situé au 2555 du chemin Bellevue à Carignan.

La zumba est un programme d’entraînement physique qui allie tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines comme la salsa, le merengue, la cumbia, le reggaeton, la soca, la samba, le tango et le flamenco, mais aussi de styles variés comme la danse du ventre et la Quebradita.

Aucune inscription n’est requise pour participer. Si dame Nature n’est pas clémente, les cours seront annulés.