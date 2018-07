Course et vélo pour aider huit organismes jeunesse de la Montérégie-Ouest

C’est le vendredi 6 juillet que débute la 8e édition du Grand Tour BN. Tout au long de la journée et de la fin de semaine, près de 200 employés de la Banque Nationale pédaleront sans relâche afin d’amasser un maximum de fonds pour la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, ainsi que pour 8 autres organismes qui soutiennent le développement et le bien-être des jeunes.

Plus d’une centaine d’employés de la Banque Nationale prendront également part au volet course de l’événement, une nouveauté cette année.

Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a permis d’amasser et de remettre près de 750 000 $ à des causes jeunesse qui font une différence à l’échelle régionale et nationale. « Le Grand Tour BN constitue une mobilisation incroyable au bénéfice de nos jeunes et de nos communautés! À la Banque Nationale, l’engagement dans la collectivité, c’est plus qu’un soutien financier. C’est aussi une présence concrète sur le terrain pour soutenir les efforts de sensibilisation envers les causes qui nous sont chères et un appui au rayonnement de nombreux organismes qui font un travail exceptionnel. Pour avoir le plus grand impact possible, le Tour change de région chaque année. En 2018, la Montérégie-Ouest nous reçoit et nous sommes fiers de la visiter tout en contribuant à y créer des retombées positives », souligne Dominique Fagnoule, premier vice-président à la direction, Technologie de l’information, Banque Nationale.

Louis-François Marcotte, un porte-parole naturel

Le choix de Louis-François Marcotte, entrepreneur et chef bien connu, à titre de porte- parole de l’événement s’est imposé de lui-même. « Je vis et je travaille en Montérégie, c’est donc une région que j’aime et que je connais. De plus, en tant que père et beau- père, les causes liées à la santé et au bien-être des enfants et des adolescents me touchent particulièrement. La mission de la Fondation Jeunes en Tête m’interpelle donc énormément. Finalement, le passionné de vélo que je suis est comblé puisqu’en plus d’être porte-parole de l’événement, je vais y participer », explique Louis-François Marcotte, pour qui l’esprit de camaraderie et le sentiment de dépassement de soi qui se développent lors de tels défis sportifs sont un carburant naturel.