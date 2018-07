Un beau succès pour la 6e édition du Grand rassemblement des coureurs de bois

Le GRAND RASSEMBLEMENT DES COUREURS DES BOIS de La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire a connu un beau succès !

Plusieurs centaines de personnes ont participé à la 6e édition du Grand rassemblement des coureurs de bois qui se tenait les 23 et 24 juin derniers. « Notre mission est de mieux faire apprécier les premiers peuples », rappelle la directrice générale Chantal Millette. On peut dire « mission accomplie » lorsque l’on entend dans la foule des gens qui découvrent ou redécouvrent avec plaisir une facette d’une époque fondatrice souvent oubliée, et ayant marquée notre histoire.

Cette année, une place importante a été faite aux artistes sur la scène extérieure avec la présentation de spectacles des Buffalo hat singers et de Luwi Sapye.

Aux activités proposées s’ajoutait une zone restauration où le public a pu apprécier les produits de gibier et assister à la cuisson du castor.

Un temps particulièrement incertain et pluvieux est venu ponctuer la dernière journée d'activités du Grand rassemblement à Mont-Saint-Hilaire. L'humidité et le vent n'a cependant pas semblé gêner la foule qui est venue échanger avec les nombreux personnages qui animaient le site.

Cette manifestation identitaire, conviviale et rassembleuse qui met en valeur l'histoire de nos héros fondateurs dans le cadre de la Journée nationale des Autochtones et de la Fête nationale du Québec est rendue possible grâce à la collaboration de Matthew Dubé, député de Beloeil-Chambly, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Diffusions de la coulisse, Cegep de St-Jean-sur-Richelieu, Emploi d’été Canada et la Ville de Mont-Saint-Hilaire.