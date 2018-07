Attention à l’utilisation de l’eau potable cet été à la Ville de Chambly

L’eau potable est une ressource précieuse et vitale. Son utilisation peut même devenir excessive pendant la période estivale, surtout lors d’une canicule ou d’un épisode de chaleur intense. La Ville de Chambly aimerait rappeler à ses citoyens que, selon la réglementation municipale, du 1er juin au 1er septembre, l’arrosage pour les résidences est permis à des journées et des heures prescrites.

L’arrosage pour les résidences dont le numéro civique est pair, est permis le mardi, jeudi et samedi, alors que les résidences dont le numéro civique est impair peuvent arroser le dimanche, mercredi et vendredi, entre 20 h et minuit seulement. Les systèmes d’arrosage automatiques ne peuvent être utilisés qu’entre 2 h et 5 h du matin, aux jours prescrits. L’arrosage est complètement interdit le lundi.

Nouvelle pelouse

On peut se procurer un permis d’arrosage valide 15 jours consécutifs, non renouvelable, auprès du Service de la planification et du développement du territoire. Un seul boyau d’arrosage est permis par bâtiment.

Remplissage de la piscine

Autorisé une fois par année, tous les jours, entre minuit et 6 h. Ensuite, pour remettre l’eau de la piscine à un niveau normal, il importe de suivre les journées et heures d’arrosage prescrites.

Lavage d’un véhicule

On peut laver un véhicule en tout temps, à condition d’utiliser une lance à fermeture automatique.

Opter pour un baril récupérateur d’eau de pluie

Ce type de baril permet d’arroser sa pelouse et son jardin en utilisant un arrosoir ou en y attachant un tuyau perforé. Comme l’eau est toujours à la température ambiante et ne contient aucun chlore, elle est idéale pour arroser fleurs, plantes et légumes.

Pour encourager ses citoyens à opter pour une alternative environnementale, la Ville de Chambly a mis sur pied un programme pour subventionner l’achat de ces barils. Ce programme permet aux résidants de Chambly, ayant acheté un baril récupérateur d’eau de pluie pendant l’année, de bénéficier d’une subvention de 25 $ par baril, pour un maximum de deux subventions par propriété. Il s’adresse aux propriétaires d’immeubles résidentiels, institutionnels, industriels et commerciaux. En participant à ce programme, les citoyens contribuent à la protection de l'environnement en économisant ainsi l'eau potable du réseau de distribution.​ Pour plus de détails, consultez le site ville.chambly.qc.ca.