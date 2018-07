5 bonnes raisons de faire appel à des déménageurs

C’est ce moment tant redouté qui arrive: vous faites, pour la première ou la énième fois, face à un déménagement. Vous en avez assez d’harceler vos amis sur les réseaux sociaux afin d’obtenir l’aide de quelques copains pour le jour J? Vous en avez assez de vous ronger les sangs en tentant de prévoir les mille et un détails de l’opération?

Voici cinq bonnes raisons de vous détendre et de faire appel à une entreprise spécialisée.

Gagner du temps

Pas besoin d’emballer, de déballer, remplir, vider - et ce, à maintes reprises - votre voiture.

Les déménageurs dirigent ces manœuvres d’une main de fer, efficacement et rapidement. L’expérience et le professionnalisme sont vos meilleurs alliés: c’est ce que ces compagnies vous offrent.

Pendant que l’équipe s’occupe de tout, vous pouvez aller profiter une dernière fois du soleil sur votre terrasse tout en veillant au bon déroulement des opérations.

Rentrer dans votre argent / diminuer les coûts

En plus de vous faire gagner du temps, faire appel à ce service se révèle en fait être moins dispendieux que vous le croyez.

En effet, les équipes de déménageurs vous fournissent tout ce qui est nécessaire afin de bouger de votre petit nid à votre nouveau chez-soi: boîtes, chariot, courroies, housses, papier bulle… Vous vous éviterez aussi tous les allers-retours qui occasionnent de l’usure sur votre voiture chérie, en plus des coûts du gaz (qui s’avère bien dispendieux de nos jours)… tout ça sans compter le fait que vous n’aurez pas à payer la bière et la pizza aux âmes charitables qui auraient, dans le cadre d’une opération à la bonne franquette, accepté de vous donner un coup de main.

Réduire le stress

Il y a quelques années, en 2006, la réputée société TNS Sofres a évalué à 76% la proportion de personnes qui ressentent une grande anxiété durant le processus du changement de domicile[CP1] . Ce haut pourcentage en fait, après la perte d’un proche et le licenciement, le troisième moment le plus stressant de l’existence humaine.

Vivre cette migration en compagnie de travailleurs expérimentés fera certainement descendre vos niveaux de cortisol et rendra ce moment beaucoup plus agréable. Et puis, contrairement à vos amis, les déménageurs seront très certainement sur les lieux au jour et à l’heure convenus.

Éviter les blessures

Les déménageurs sont formés aux techniques de travail qui les rendent aptes à soulever de lourdes charges. De plus, ils possèdent tout l’équipement nécessaire pour le faire. Votre pesant divan, cet immense bureau dont vous redoutez le poids, le meuble de télévision… tout ça représente pour vous une montagne, mais il s’agit d’un jeu d’enfants pour eux !

C’est sans compter que, dans l’éventualité où un travailleur se blesserait sur les lieux du déménagement, la compagnie de déménagement que vous aurez engagée couvrira tous les coûts liés à l’incident. Cependant, s’il s’agit de votre ami Simon, qui est monté sur la table afin de décrocher votre luminaire et a écopé d’une entorse lombaire, vous devrez appeler votre propre assurance et assumer par vous-même les frais reliés aux prouesses de votre acolyte.

Éviter les bris

Les déménageurs travaillent dans le respect de vos biens. Cela est particulièrement valable si vous possédez des objets fragiles ou de valeur (ou si vous voulez à tout prix garder intact le miroir de votre arrière-arrière-grand-mère que vous protégez jalousement depuis des générations).

Toutes les raisons sont bonnes pour faire appel à une entreprise spécialisée. Il n’en tient qu’à vous!