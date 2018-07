Mise en garde contre les feux de paillis et de terre noire causés par un article de fumeur

Le Service d’incendie de la Ville de Chambly rappelle aux citoyens l’importance de ne jamais éteindre une cigarette dans un pot à fleurs, de la terre noire, du paillis ou toutes autres matières similaires, puisque ces matières sont des sources potentielles d’incendie lorsqu’elles sont en contact avec une source de chaleur.

Pour éviter le pire, il faut absolument s’abstenir d’y déposer ou mettre à proximité des articles de fumeur (cigarettes, cigares, allumettes, etc.) et autres objets produisant des étincelles ou une flamme. Il est souhaitable de mettre des cendriers à la disposition des invités et de les enjoindre à ne pas éteindre dans les plates-bandes. Il est fortement recommandé d’utiliser un cendrier conçu pour l’extérieur ou vous pouvez tout simplement utiliser une boite de conserve ayant une bonne profondeur, remplie de sable humide, qui repose sur une surface incombustible.

N’oubliez pas qu’il peut s’écouler jusqu’à quatre ou cinq heures entre le moment où une cigarette y est écrasée et l’apparition d’une première flamme.

Saviez-vous que...

Les feux extérieurs sont majoritairement dus à des erreurs humaines. Au Québec, on rapporte de nombreux incendies causés dans des bacs à fleurs ayant pris feu. À Chambly seulement, depuis le début du mois de juillet 2018, trois incendies ont été causés par un article de fumeur débutant à l’extérieur. Soyez prudents ! Surtout par temps sec.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service d’incendie de la Ville de Chambly,

450 658-0662 ou incendies@ville.chambly.qc.ca.